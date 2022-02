Lozano, per domani è previsto il rientro. Verrà valutata l’entità del suo infortunio (Di domenica 6 febbraio 2022) Lozano domani torna in Italia Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Hirving Lozano dovrebbe far ritorno in Italia nella giornata di domani. Il messicano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 6 febbraio 2022)torna in Italia Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Hirvingdovrebbe far ritorno in Italia nella giornata di. Il messicano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : Ansia per #Lozano, ecco quando tornerà in Italia - ContropiedeA : Nel Napoli out Lozano per una lussazione alla spalla. Ospina è tra i convocati. Osimhen in pole su Mertens. Il Vene… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, poche alternative in corsa per l'attacco senza Lozano e Ounas - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, poche alternative in corsa per l'attacco senza Lozano e Ounas - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, poche alternative in corsa per l'attacco senza Lozano e Ounas -