LIVE Slittino, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la terza run (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Ricordiamo che in gara c’è anche un altro azzurro, Leon Felderer, che si sta ben difendendo con la dodicesima piazza. 12.20 La situazione vede il nostro azzurro in terza piazza, lontano circa tre decimi dalla vetta (con Ludwig e Kindl vicinissimi), mentre alle sue spalle incombe il fenomeno Felix Loch. 12.19 Secondo a partire Wolfgang Kindl, poi il nostro attesissimo Dominik Fischnaller. 12.17 Alle 12.30 si comincia e l’ordine di gara vedrà in scena i migliori dall’inizio: quindi il primo a partire sarà colui che guida la graduatoria, il teutonico Johannes Ludwig. 12.15 Buongiorno e benvenuti alla terza run del singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi di Pechino. Kevin Fischnaller positivo al Covid – Il medagliere dei Giochi Olimpici – ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 Ricordiamo che in gara c’è anche un altro azzurro, Leon Felderer, che si sta ben difendendo con la dodicesima piazza. 12.20 La situazione vede il nostro azzurro inpiazza, lontano circa tre decimi dalla vetta (con Ludwig e Kindl vicinissimi), mentre alle sue spalle incombe il fenomeno Felix Loch. 12.19 Secondo a partire Wolfgang Kindl, poi il nostro attesissimo Dominik Fischnaller. 12.17 Alle 12.30 si comincia e l’ordine di gara vedrà in scena i migliori dall’inizio: quindi il primo a partire sarà colui che guida la graduatoria, il teutonico Johannes Ludwig. 12.15 Buongiorno e benvenuti allarun del singolo maschile dialledi Pechino. Kevin Fischnaller positivo al Covid – Il medagliere dei Giochi Olimpici – ...

