LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Enea Bastianini resta in vetta su Aleix Espargarò (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.53 Pol Espargarò segna il miglior crono personale nel primo intertempo. Molti piloti tornano in azione. 04.50 Enea Bastianini è al comando delle operazioni! Il nostro connazionale, alfiere di Gresini, precede al momento di 26 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò. Il romagnolo è appena rientrato in pista. 04.47 I Test di settimana prossima in Indonesia avranno anche l’obiettivo di prendere confidenza con un tracciato che è di fatto sconosciuto. La sede della finale del Mondiale Superbike 2021 accoglierà il secondo atto della MotoGP 2022. 04.45 Nuovo giro per Honda con Pol Espargarò. Lo spagnolo, teammate di Marc Marquez, torna in scena per continuare il ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.53 Polsegna il miglior crono personale nel primo intertempo. Molti piloti tornano in azione. 04.50è al comando delle operazioni! Il nostro connazionale, alfiere di Gresini, precede al momento di 26 millesimi l’Aprilia di. Il romagnolo è appena rientrato in pista. 04.47 Idi settimana prossima in Indonesia avranno anche l’obiettivo di prendere confidenza con un tracciato che è di fatto sconosciuto. La sede della finale del Mondiale Superbike 2021 accoglierà il secondo atto della. 04.45 Nuovo giro per Honda con Pol. Lo spagnolo, teammate di Marc Marquez, torna in scena per continuare il ...

