Juventus-Verona 2-0: bene i bianconeri con Vlahovic e Zakaria (Di domenica 6 febbraio 2022) Juventus-Verona, nella 24a giornata del campionato di Serie A 21-22, riserva tre punti per gli uomini di Allegri, ch si prendono i tre punti grazie alle reti di Vlahovic nel primo tempo e Zagaria nella ripresa. Così le cronaca della gara dell’Allianz Stadium. Il primo tempo di Juventus-Verona La prima occasione è di marca bianconera, con Vlahovic che al 6? prova a sorprendere l’estremo difensore gialloblu con una conclusione di sinistro dal limite dell’area, ma Montipò respinge il pallone al meglio con una parata bassa. Sette minuti più tardi, però, Dybala, dopo un errore di Casale, innesca Vlahovic, che a tu per tu con l’estremo difensore scaligero, firma un pallonetto letale, che porta in vantaggio i bianconeri. La rete subita spinge gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022), nella 24a giornata del campionato di Serie A 21-22, riserva tre punti per gli uomini di Allegri, ch si prendono i tre punti grazie alle reti dinel primo tempo e Zagaria nella ripresa. Così le cronaca della gara dell’Allianz Stadium. Il primo tempo diLa prima occasione è di marca bianconera, conche al 6? prova a sorprendere l’estremo difensore gialloblu con una conclusione di sinistro dal limite dell’area, ma Montipò respinge il pallone al meglio con una parata bassa. Sette minuti più tardi, però, Dybala, dopo un errore di Casale, innesca, che a tu per tu con l’estremo difensore scaligero, firma un pallonetto letale, che porta in vantaggio i. La rete subita spinge gli ...

