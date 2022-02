Governo: Salvini, 'rimpasto? alcuni ministri non brillano ma non è momento critiche' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Se la Lega è penalizzata dallo stare al Governo? No, stiamo ottenendo molto". Così Matteo Salvini a Radio24. "Sicuramente ci sono ministri che non brillano... penso al ministro dell'Interno ma in un momento crisi e paura come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, non mi metto alla finestra a criticare gli altri. Sto dove di decide e posso dare il mio contributo". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Se la Lega è penalizzata dallo stare al? No, stiamo ottenendo molto". Così Matteoa Radio24. "Sicuramente ci sonoche non... penso al ministro dell'Interno ma in uncrisi e paura come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, non mi metto alla finestra a criticare gli altri. Sto dove di decide e posso dare il mio contributo".

