Ferrara: “Lobotka non è solo un recuperatore di palloni, ha anche un’altra qualità” (Di domenica 6 febbraio 2022) Uno dei migliori giocatori nell’ultimo periodo per il Napoli è stato senza dubbio Stanislav Lobotka. Lo slovacco veniva da una stagione molto deludente, dove aveva avuto pochissimo spazio. Quest’anno la cura Spalletti sembra averlo davvero rigenerato e nelle ultime partite sta davvero stupendo per il suo rendimento. Queste prestazioni hanno colpito anche l’ex giocatore azzurro Ciro Ferrara, attualmente commentatore televisivo. Ferrara e Matri Nel corso del prepartita del match fra Venezia e Napoli, in onda su Dazn, l’ex difensore ha lodato le ultime prestazioni di Lobotka, commentando anche la grande importanza tattica che sta avendo nelle dinamiche di gioco azzurre. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Spalletti lo ha paragonato a Pizarro. In genere è definito ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Uno dei migliori giocatori nell’ultimo periodo per il Napoli è stato senza dubbio Stanislav. Lo slovacco veniva da una stagione molto deludente, dove aveva avuto pochissimo spazio. Quest’anno la cura Spalletti sembra averlo davvero rigenerato e nelle ultime partite sta davvero stupendo per il suo rendimento. Queste prestazioni hanno colpitol’ex giocatore azzurro Ciro, attualmente commentatore televisivo.e Matri Nel corso del prepartita del match fra Venezia e Napoli, in onda su Dazn, l’ex difensore ha lodato le ultime prestazioni di, commentandola grande importanza tattica che sta avendo nelle dinamiche di gioco azzurre. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Spalletti lo ha paragonato a Pizarro. In genere è definito ...

