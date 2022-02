Dortmund crolla in casa, Bayern sempre più in fuga (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Borussia Dortmund cade in casa e la possibilità che possa agganciare il Bayern Monaco - ieri vittorioso sul Lipsia - in testa alla classifica della Bundesliga, diventa sempre più remota. Oggi la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Borussiacade ine la possibilità che possa agganciare ilMonaco - ieri vittorioso sul Lipsia - in testa alla classifica della Bundesliga, diventapiù remota. Oggi la ...

