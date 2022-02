Dall’aerosol di Michele Bravi alla beauty routine di Mahmood | il dietro le quinte di Sanremo 2022 passa per TikTok

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 6 febbraio 2022) Unche ha superato ogni aspettativa: dai super ospiti alle emozioni di chi fa ritorno – su quel palco – dopo anni ma continua ad emozionarsi. Fiorello che per il terzo anno consecutivo non rifiuta di affiancare Amadeusprima serata del Festival; Laura Pausini e l’annuncio ufficiale della conduzione dell’Eurovisioninsieme a Mika e Cattelan; Checco Zalone, Cesare Cremonini, Raul Bova. I Måneskin e la commozione di Damiano; Roberto Saviano; Lino Guanciale. Infine, la scelta delle co-conduttrici che non ha lasciato nulla al caso: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Il Festival ha battuto ogni record, toccando il 56,8% di share e forse – tra tutti questi nomi e numeri – il merito (giustamente) va anche ai protagonisti in gara che, tra un punto e l’altro del regolamento ...