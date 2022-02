Ci sarà lei dopo Amadeus? “Mi piacerebbe condurre il Festival”

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Miildi Sanremo”, cilei? In questo articolo vi sveliamo di chi stiamo parlando Si è lasciata andare ad una confessione abbastanza a sorpresa. Leildella canzone italiana. Chissà se il direttore della Rai la prenderà in considerazione. Il prossimo anno, conduttore e L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

pb139 : RT @divanomat: a noemi anche quest’anno nella classifica è andata male a tratti malissimo cioè bassissima con una canzone che sarà comunque… - scrivounpodipiu : RT @goghsplume: onestamente sarà un unpopular opinion forse ma la canzone di elisa è una delle poche che non ricordo minimamente, lei un mo… - almufuli10 : RT @Youaremywonder2: tranquillo filo che la tua canzone è arrivata forte e chiara a tutti, sei stato IMMENSO, immenso è dire poco, ti sei e… - im_sara_19 : Ci sono gli anziani, lei di mezzo e i giovani #Sanremo2022 #festivaldisanremo2022 - iramaswldflwr : RT @Youaremywonder2: tranquillo filo che la tua canzone è arrivata forte e chiara a tutti, sei stato IMMENSO, immenso è dire poco, ti sei e… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà lei

ne ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando che gli è stata suggerita da suo figlio di 13 anni: 'piace a tutte le età', ha detto il conduttore.il suo secondo Sanremo in conduzione, ...è luce non solo perché è bellissima ma perché è una persona straordinaria". Così Amadeus ... Come sempre in prima linea, il direttore artistico e conduttore Amadeusanche stasera aiutato da una ...