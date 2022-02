(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –diper laaiIndividuali Invernali di: 2 ori – 3 argenti – 1 bronzo il bottino per gli atleti del presidente Gianni Caruso. Questi i podi: doppio titolo per la cadetta Chiara Saccomanno nel getto del peso (11,00m.) e nelo del disco (30,47m.); secondo gradino del podio per l’allieva Martina De Ieso nelo del disco (32,77). Salgono sul podio anche Vincenzo Vicerè, secondo nelo del disco (39,14m.), e Tommaso Russo terzo con 31,38. Con uno di 15,11 m. conquista il secondo posto nelo del disco il cadetto Christian D’Onofrio. Infine da segnalare l’ottima ...

Advertising

anteprima24 : ** Campionati Regionali di #Lanci: carico di medaglie per la Libertas #Benevento ** - geolele : RT @cronoviterbo: Dom 6 Feb 2022, @cronoviterbo è stata protagonista dei campionati regionali Master di nuoto alla piscina Larus di Viterbo… - cronoviterbo : Dom 6 Feb 2022, @cronoviterbo è stata protagonista dei campionati regionali Master di nuoto alla piscina Larus di V… - babyfthvney : spiace x voi ma asi4, campionati regionali e mueve la colita questo non sanno farlo #Amici21 - Stelle_Sport : Campionati di categoria: tutte le date delle fasi territoriali, regionali e nazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Regionali

Il Cittadino di Monza e Brianza

... dopo il blocco dovuto alle disposizioni anti - covid, idi tennistavolo. Il ritorno alle competizione, sorride alle compagini del TT Valmadrera , che affrontavano in casa ...Ora abbiamo una data e siamo concentrati sulla preparazione' LECCO - Ripartiranno da lunedì 7 febbraio inazionali di Serie B e C , idi serie D e Divisione , insieme ...Carico di medaglie per la Libertas Benevento ai Campionati Regionali Individuali Invernali di Lanci che si sono tenuti in questo quest’ultimo weekend: “2 ori – 3 argenti – 1 bronzo” questo il bottino ...È, in sintesi, il bilancio della spedizione brianzola nei Campionati della Lombardia disputati nel palazzetto ... mentre Francesca Bianchi (Daini Carate B.za), neo campionessa regionale salto in alto, ...