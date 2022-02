Bundesliga, giornata 21: tracollo Dortmund, il Bayern è a +9 (Di domenica 6 febbraio 2022) Scappa il Bayern Monaco, che nella giornata 21 di Bundesliga allunga il divario sul Borussia a nove punti. Il Bayer Leverkusen dilaga a casa dei gialloneri, in zona Europa rallentano tutte ad eccezione del Colonia che sale al sesto posto e rientra nella lotta per il quarto posto. In coda torna a vincere il Wolfsburg. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Bundesliga, giornata 21: Bayern-Lipsia 3-2, Dortmund-Leverkusen 2-5 Il Lipsia lotta ma cede 3-2 al Bayern Monaco nel big match di giornata, rallentando dopo tre vittorie consecutive. I bavaresi invece mantengono salda la vetta ottenendo il terzo successo di fila, e soprattutto allungando a +9 sul Dortmund. Vantaggio di Müller al 12’ con un tap-in a porta vuota dopo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 6 febbraio 2022) Scappa ilMonaco, che nella21 diallunga il divario sul Borussia a nove punti. Il Bayer Leverkusen dilaga a casa dei gialloneri, in zona Europa rallentano tutte ad eccezione del Colonia che sale al sesto posto e rientra nella lotta per il quarto posto. In coda torna a vincere il Wolfsburg. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.21:-Lipsia 3-2,-Leverkusen 2-5 Il Lipsia lotta ma cede 3-2 alMonaco nel big match di, rallentando dopo tre vittorie consecutive. I bavaresi invece mantengono salda la vetta ottenendo il terzo successo di fila, e soprattutto allungando a +9 sul. Vantaggio di Müller al 12’ con un tap-in a porta vuota dopo ...

