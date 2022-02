Al MIT creano il materiale del futuro | leggero come la plastica e molto più resistente dell’acciaio | sarà la rivoluzione

Leggi su computermagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022) L’MIT del Massachusetts non si smentisce mai: è questo infatti l’istituto matematico che vanta la frequentazione dei più promettenti talenti nel campo scientifico, ed è dalla scuola di Boston che escono sempre più spesso i progetti più innovativi e rivoluzionari. I chimici dell’MIT inventano un nuovo polimero – Adobe StockRecentemente una squadra di chimici del Massachusetts Institute of Technology ha fatto parlare di sé creando un nuovo, piùmala, che potrebbe essere utilizzato per effettuare costruzioniponti e strutture simili o anche per rivestire delle automobili. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature, in un articolo che ha dato una grandissima visibilità ...