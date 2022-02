Zaniolo tra rinnovo e cessione | l’idea della Roma

(Di sabato 5 febbraio 2022) Laha una linea di pensiero che vuole seguire per il futuro di Nicolò. Le ultime sul giocatore nel mirinoJuve Lasta cercando di spegnere il caos attorno aldi. Lo stesso Mourinho in conferenza stampa ha parlato del futuro del classe ’99.giallorossa è quella di far rinnovare Nicolò, ma senza fretta visto la scadenza nel 2024. Per questo motivo la società non sta spingendo per forzare la mano.ha le idee chiare, nonostante su di lui ci siano gli occhiJuventus. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo tra

Per affiancarlo è invece possibile un ballottaggioVeretout e Cristante, ma con il francese che ... dall'altra parte agirà, come centravanti nessun dubbio sulla maglia di Abraham che ad ...Da quando il ds Pinto ha ammesso di non poter garantire che rimarrà a Roma il prossimo anno, Nicolòè finito nel calderone.i tifosi giallorossi è iniziata a serpeggiare preoccupazione: la paura più grande è che possa ripetersi una storia già vista più volte in passato, quando i pezzi ...La Roma ha una linea di pensiero che vuole seguire per il futuro di Nicolò Zaniolo. Le ultime sul giocatore nel mirino della Juve La Roma sta cercando di spegnere il caos attorno al rinnovo di Zaniolo ...“Disturbiamoli!“. È così che recita Tuttosport questa mattina nel presentare, su metà pagina, la sfida tra Roma e Genoa. Se in casa giallorossa il focus rimane su Zaniolo e la pratica del rinnovo, in ...