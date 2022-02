UFFICIALE – Coppa d’Africa, termina l’avventura di Anguissa (Di sabato 5 febbraio 2022) André Frank Zambo Anguissa è pronto a far ritorno a Napoli, al termine della Coppa d’Africa. Il centrocampista azzurro ha disputato questa sera la finale 3° e 4° posto contro il Burkina Faso. Anguissa Camerun (Getty Images)Coppa d’Africa: Anguissa terzo con il Camerun Il Camerun di Frank Anguissa ha terminato al terzo posto la Coppa d’Africa, giocata in casa. Questa sera non è sceso in campo per la finalina contro il Burkina Faso che I Leoni Indomabili hanno vinto solo ai calci di rigore dopo il 3-3 maturato nei 90 minuti regolamentari. Domani sera Kalidou Koulibaly, invece, si giocherà la finale contro l’Egitto. Dopodiché i due calciatori del Napoli faranno ritorno in Italia e si metteranno a ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) André Frank Zamboè pronto a far ritorno a Napoli, al termine della. Il centrocampista azzurro ha disputato questa sera la finale 3° e 4° posto contro il Burkina Faso.Camerun (Getty Images)terzo con il Camerun Il Camerun di Frankhato al terzo posto la, giocata in casa. Questa sera non è sceso in campo per la finalina contro il Burkina Faso che I Leoni Indomabili hanno vinto solo ai calci di rigore dopo il 3-3 maturato nei 90 minuti regolamentari. Domani sera Kalidou Koulibaly, invece, si giocherà la finale contro l’Egitto. Dopodiché i due calciatori del Napoli faranno ritorno in Italia e si metteranno a ...

