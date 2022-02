Tutte le rotte (e gli affari) dietro il gas americano in Grecia (Di sabato 5 febbraio 2022) Non solo diplomazia. Sul dossier energetico da tempo si stanno coagulando interessi e relazioni tra big players di ieri e potenziali nuovi interpreti di domani. Mentre i grandi interpreti mondiali sono alle prese con la crisi in Ucraina, nell’Egeo prosegue la lenta ma costante evoluzione del sistema imprenditoriale che fa capo al gas. Un passaggio che, anche se graduale, già produce effetti chirurgici sia in capo alle nuove partnership, sia alle prospettive del breve e medio periodo. Qui Elefsina Le compagnie greche dominano le flotte globali di Gnl e c’è un’ottima base da sfruttare con cantieri navali a Elefsina, dove gli Usa stanno lavorando per fare della Grecia l’hub energetico nell’Europa sudorientale e centro di eccellenza per l’industria navale. Lo dimostrano i volumi, in aumento, di Gnl americano che giungono nell’Egeo. Da due anni, sotto la ... Leggi su formiche (Di sabato 5 febbraio 2022) Non solo diplomazia. Sul dossier energetico da tempo si stanno coagulando interessi e relazioni tra big players di ieri e potenziali nuovi interpreti di domani. Mentre i grandi interpreti mondiali sono alle prese con la crisi in Ucraina, nell’Egeo prosegue la lenta ma costante evoluzione del sistema imprenditoriale che fa capo al gas. Un passaggio che, anche se graduale, già produce effetti chirurgici sia in capo alle nuove partnership, sia alle prospettive del breve e medio periodo. Qui Elefsina Le compagnie greche dominano le flotte globali di Gnl e c’è un’ottima base da sfruttare con cantieri navali a Elefsina, dove gli Usa stanno lavorando per fare dellal’hub energetico nell’Europa sudorientale e centro di eccellenza per l’industria navale. Lo dimostrano i volumi, in aumento, di Gnlche giungono nell’Egeo. Da due anni, sotto la ...

