Triestina-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Triestina-Pro Sesto, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 5 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) La, l’, latv edi-Pro, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 5 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

