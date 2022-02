Terremoto | scossa di magnitudo 3 3 su versante Est dell' Etna

Advertising

SkyTG24 : Terremoto sul versante Est dell'Etna, scossa di magnitudo 3.3 - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 23:43 a sud di Parma #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Parma #terremoto #parma #nevianodegliarduini… - Flo_Alpi : RT @SkyTG24: Terremoto sul versante Est dell'Etna, scossa di magnitudo 3.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto registrata sull'Etna, nessun danno #santavenerina #etna #ingv -

Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna dall'Ingv di Catania: il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi paesi. L'ipocentro è stato localizzato a 2 km di profondità.