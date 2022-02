Short track d’argento, Fontana alla nona medaglia olimpica (Di sabato 5 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dopo l’argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, sempre dal ghiaccio arriva la seconda medaglia italiana ai Giochi Invernali di Pechino 2022: la conquista la staffetta azzurra di Short track, formata da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, argento dietro alla Cina nella finale olimpica disputata al Capital Indoor Stadium. In testa a metà gara grazie alle prime due frazioniste – Valcepina e Fontana -, l’Italia scivola all’ultimo posto ma un contatto mette fuori causa Ungheria e Canada e Sighel quasi va a prendersi l’oro, ma il photofinish, per appena 12 centesimi, premia i padroni di casa. Si tratta della 13esima medaglia dello Short ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dopo l’argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, sempre dal ghiaccio arriva la secondaitaliana ai Giochi Invernali di Pechino 2022: la conquista la staffetta azzurra di, formata da Arianna, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, argento dietroCina nella finaledisputata al Capital Indoor Stadium. In testa a metà gara grazie alle prime due frazioniste – Valcepina e-, l’Italia scivola all’ultimo posto ma un contatto mette fuori causa Ungheria e Canada e Sighel quasi va a prendersi l’oro, ma il photofinish, per appena 12 centesimi, premia i padroni di casa. Si tratta della 13esimadello...

