Serie A, c’è Inter-Milan: le formazioni ufficiali (Di sabato 5 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, match della ventiquattresima giornata della Serie A Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Milan nel match della quinta giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Milan, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Ledi, match della ventiquattresima giornata dellaA Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ dio dove tra poco scenderanno in camponel match della quinta giornata del girone di ritorno dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 ...

