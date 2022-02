Scuola, da lunedì tornano in classe migliaia di studenti: le nuove regole (retroattive) nelle Faq del governo (Di sabato 5 febbraio 2022) Da lunedì 7 febbraio torneranno in classe decine di migliaia di studenti che erano in quarantena. Le nuove regole varate per la Scuola varranno anche per gli alunni già finiti in Dad a causa di contatti positivi al Coronavirus all’interno della loro classe. Secondo quanto stabilito dal decreto, e come spiegato nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, dovranno rientrare a Scuola tutti gli studenti «vaccinati o guariti» delle scuole elementari che avevano in classe fino a 5 compagni positivi. Si legge: L’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Da7 febbraio torneranno indecine didiche erano in quarantena. Levarate per lavarranno anche per gli alunni già finiti in Dad a causa di contatti positivi al Coronavirus all’interno della loro. Secondo quanto stabilito dal decreto, e come spiegatoFaq pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, dovranno rientrare atutti gli«vaccinati o guariti» delle scuole elementari che avevano infino a 5 compagni positivi. Si legge: L’attività didattica riprende in presenza a partire da7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella ...

