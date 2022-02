Sci alpino, Kjetil Jansrud senza freni sul responsabile di gara dopo l’interruzione della prova: “Waldner è un dittatore” (Di sabato 5 febbraio 2022) La cancellazione della terza prova cronometrata di sci alpino ha fatto infuriare parecchi discesisti, risentiti con la direzione gara a causa della gestione del trial odierno. L’allenamento era di fondamentale importanza per prendere le misure del pendio olimpico, che rappresenta uno scenario inedito nel circus. Tra i tanti che non hanno lesinato critiche il più duro è stato Kjetil Jansrud, plurimedagliato olimpico e mondiale e fautore di un recupero fisico straordinario dopo la rottura del crociato di due mesi fa. Lo scandinavo si è sfogato al parco chiuso definendo il direttore di gara Markus Waldner un dittatore. Sci alpino, Marco Odermatt imbufalito dopo la ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) La cancellazioneterzacronometrata di sciha fatto infuriare parecchi discesisti, risentiti con la direzionea causagestione del trial odierno. L’allenamento era di fondamentale importanza per prendere le misure del pendio olimpico, che rappresenta uno scenario inedito nel circus. Tra i tanti che non hanno lesinato critiche il più duro è stato, plurimedagliato olimpico e mondiale e fautore di un recupero fisico straordinariola rottura del crociato di due mesi fa. Lo scandinavo si è sfogato al parco chiuso definendo il direttore diMarkusun. Sci, Marco Odermatt imbufalitola ...

