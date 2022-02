Sanremo, scoppiano le polemiche per la gara: i casi di Gianni Morandi, Fabrizio Moro e Aka7even (Di sabato 5 febbraio 2022) La serata delle cover consente al Festival di Sanremo di dominare gli ascolti ma apre anche due fronti di polemica. Le critiche stavolta non riguardano le performance forzatamente trasgressive di alcuni big, utili per mettersi in mostra. E neppure le sortite politiche. Sotto accusa le “ingiustizie” che – come molti scrivono sui social – si trasformano in “favoritismi” per alcuni artisti. In sostanza, le posizioni dei cantanti in gara sono squilibrate. Sanremo, Morandi votato e messo “sotto accusa” Proprio il più “televotato” della serata, Gianni Morandi, è preso di mira. Nella puntata in cui i cantanti dovevano portare sul palco i brani (di altri artisti) che hanno fatto epoca, lui ha portato i “suoi” successi. La sua esibizione è stata molto apprezzata, tanto da raggiungere la vetta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) La serata delle cover consente al Festival didi dominare gli ascolti ma apre anche due fronti di polemica. Le critiche stavolta non riguardano le performance forzatamente trasgressive di alcuni big, utili per mettersi in mostra. E neppure le sortite politiche. Sotto accusa le “ingiustizie” che – come molti scrivono sui social – si trasformano in “favoritismi” per alcuni artisti. In sostanza, le posizioni dei cantanti insono squilibrate.votato e messo “sotto accusa” Proprio il più “televotato” della serata,, è preso di mira. Nella puntata in cui i cantanti dovevano portare sul palco i brani (di altri artisti) che hanno fatto epoca, lui ha portato i “suoi” successi. La sua esibizione è stata molto apprezzata, tanto da raggiungere la vetta ...

