Sanremo 2022, Tananai e il suo “sesso occasionale”: ecco chi è e cosa c’entra con Gianni Morandi e Fedez (Di sabato 5 febbraio 2022) Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai (nomignolo datogli dal nonno quando era piccolo), è stato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2021 con ‘Esagerata’. La vittoria gli ha assicurato un posto tra i Big in gara al 72esimo Festival di Sanremo, con il brano ‘sesso occasionale’, tra i cui autori c’è Paolo Antonacci (figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi). “Sono super felice. Dopo la botta di adrenalina del Festival di Sanremo, ci divertiremo coi miei fan. Voglio portare uno show divertente e malinconico. Prima dovrete guardare quello che succederà sul palco dell’Ariston e poi capirete meglio i miei show live”, ha dichiarato in una recente intervista a Radio Zeta. Milanese, classe 1995, Alberto è sempre stato appassionato di musica, dedicandosi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Alberto Cotta Ramusino, in arte(nomignolo datogli dal nonno quando era piccolo), è stato tra i finalisti diGiovani 2021 con ‘Esagerata’. La vittoria gli ha assicurato un posto tra i Big in gara al 72esimo Festival di, con il brano ‘’, tra i cui autori c’è Paolo Antonacci (figlio di Biagio e nipote di). “Sono super felice. Dopo la botta di adrenalina del Festival di, ci divertiremo coi miei fan. Voglio portare uno show divertente e malinconico. Prima dovrete guardare quello che succederà sul palco dell’Ariston e poi capirete meglio i miei show live”, ha dichiarato in una recente intervista a Radio Zeta. Milanese, classe 1995, Alberto è sempre stato appassionato di musica, dedicandosi in ...

