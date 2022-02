Sanremo 2022, “Mia madre Mina contenta per l’omaggio a Mattarella con una sua canzone, è un grande italiano”: le parole di Pani (Di sabato 5 febbraio 2022) “Non lo sapevo e non lo sapeva neanche mia madre tra l’altro, si è piacevolmente stupita”, così Massimiliano Pani, produttore musicale e figlio di Mina, ha commentato l’aneddoto raccontato da Amadeus a Sanremo sul presidente Sergio Mattarella che, nel 1978, ha assitito all’ultimo concerto della cantante ,alla Bussola. “l’omaggio con ‘grande, grande, grande’ sul palco dell’Ariston è stato un onore e dimostra il buongusto musicale del Presidente. Anche mia madre è stata molto contenta, il presidente è un grande italiano”. Ospite di Un Giorno da Pecora su RadioRai1, Pani ha anche raccontato di guardare il Festival insieme a Mina: Ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “Non lo sapevo e non lo sapeva neanche miatra l’altro, si è piacevolmente stupita”, così Massimiliano, produttore musicale e figlio di, ha commentato l’aneddoto raccontato da Amadeus asul presidente Sergioche, nel 1978, ha assitito all’ultimo concerto della cantante ,alla Bussola. “con ‘’ sul palco dell’Ariston è stato un onore e dimostra il buongusto musicale del Presidente. Anche miaè stata molto, il presidente è un”. Ospite di Un Giorno da Pecora su RadioRai1,ha anche raccontato di guardare il Festival insieme a: Ogni ...

