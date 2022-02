Sanremo 2022, malore per Mahmood prima di cantare: cosa è successo (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – malore per Mahmood prima dell’esibizione nella quarta serata di Sanremo 2022. Ma cosa è successo? “Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia e mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata”, chiarisce l’artista aggiungendo: “Un basso in mezzo a tanti alti” di questa esperienza” ha detto nel corso della conferenza stampa di questa mattina, iniziata con Blanco che annunciava scherzosamente: “Mahmood è vivo!” “Leggendo gli articoli che stavano uscendo – interviene Blanco – pensavo fosse morto e sono andato a vedere”. “Sono i bassi di salute, c’è tutta l’ansia, l’angoscia, ma grazie ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –perdell’esibizione nella quarta serata di. Ma? “Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia e mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hoteldi andare a. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata”, chiarisce l’artista aggiungendo: “Un basso in mezzo a tanti alti” di questa esperienza” ha detto nel corso della conferenza stampa di questa mattina, iniziata con Blanco che annunciava scherzosamente: “è vivo!” “Leggendo gli articoli che stavano uscendo – interviene Blanco – pensavo fosse morto e sono andato a vedere”. “Sono i bassi di salute, c’è tutta l’ansia, l’angoscia, ma grazie ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - statodelsud : Festival di Sanremo 2022, cosa succede dietro le quinte: i retroscena postati sui social - Pino__Merola : Festival di Sanremo 2022, cosa succede dietro le quinte: i retroscena postati sui social -