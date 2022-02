Sanremo 2022: il sorpasso di Morandi (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata di Sanremo 2022 si chiude con un colpo di scena: vincendo la serata delle Cover, Gianni Morandi sorpassa Elisa nella classifica generale e si avvicina pericolosamente alla vetta, finora come blindata dalla coppia di favoritissimi Mahmood e Blanco. E’ una regola non scritta della kermesse musical-televisiva più commentata d’Italia che i favoriti non vincono mai: d’altro canto, anche Mahmood tre anni fa tolse a sorpresa il primo premio ad Ultimo che dovette fermare in fretta e furia i lavori per la vetrinetta dove avrebbe piazzato il leoncino con la palma. Chi di sorpresa ferisce, di sorpresa perisce? Sarebbe indubbiamente un titolo accattivante per le prime pagine di spettacolo di domenica 6 Febbraio; staremo a vedere. Questa sera a fare le carte sarà esclusivamente il pubblico tramite il Televoto e più di un ... Leggi su zon (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata disi chiude con un colpo di scena: vincendo la serata delle Cover, Giannisorpassa Elisa nella classifica generale e si avvicina pericolosamente alla vetta, finora come blindata dalla coppia di favoritissimi Mahmood e Blanco. E’ una regola non scritta della kermesse musical-televisiva più commentata d’Italia che i favoriti non vincono mai: d’altro canto, anche Mahmood tre anni fa tolse a sorpresa il primo premio ad Ultimo che dovette fermare in fretta e furia i lavori per la vetrinetta dove avrebbe piazzato il leoncino con la palma. Chi di sorpresa ferisce, di sorpresa perisce? Sarebbe indubbiamente un titolo accattivante per le prime pagine di spettacolo di domenica 6 Febbraio; staremo a vedere. Questa sera a fare le carte sarà esclusivamente il pubblico tramite il Televoto e più di un ...

