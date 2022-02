Sanremo 2022, Donatella Rettore e Ditonellapiaga “hanno il ritornello troppo uguale a quello della mia canzone”: il sospetto del cantautore Hermit. La replica: “Non c’è fondamento” (AUDIO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Hermit, al secolo Pietro Barilli, è un cantautore romano che ha rilasciato gli ultimi singoli per Island/Universal Music Italia. Su Instagram lo seguono solo 4mila persone, ma le sue ultime Stories sono riuscite a fare molto rumore. 24 ore fa il cantante romano ha deciso di pubblicare un breve estratto di “Chimica”, un suo brano ancora inedito. Il titolo è proprio lo stesso della canzone di Rettore e Ditonellapiaga presentatata al Festival di Sanremo 2022. Ma non è tanto il titolo, quello che voleva sottolineare Hermit nelle sue stories. Secondo il rapper il mood del ritornello, i BMP e l’intenzione delle sue canzoni sono simili. L’AUDIO fa il giro dei social e arriva anche alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022), al secolo Pietro Barilli, è unromano che ha rilasciato gli ultimi singoli per Island/Universal Music Italia. Su Instagram lo seguono solo 4mila persone, ma le sue ultime Stories sono riuscite a fare molto rumore. 24 ore fa il cantante romano ha deciso di pubblicare un breve estratto di “Chimica”, un suo brano ancora inedito. Il titolo è proprio lo stessodipresentatata al Festival di. Ma non è tanto il titolo,che voleva sottolinearenelle sue stories. Secondo il rapper il mood del, i BMP e l’intenzione delle sue canzoni sono simili. L’fa il giro dei social e arriva anche alla ...

