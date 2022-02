Sanremo 2022, Amadeus sbotta in conferenza stampa: "Morandi favorito da Jovanotti? Scusami ma è una cazzat*!" (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia della finalissima del Festival, il conduttore e direttore artistico si indispone con i giornalisti: "Invece di parlare della meravigliosa serata di ieri, si cerca di vedere il marcio" Leggi su comingsoon (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia della finalissima del Festival, il conduttore e direttore artistico si indispone con i giornalisti: "Invece di parlare della meravigliosa serata di ieri, si cerca di vedere il marcio"

