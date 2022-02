Sanremo 2022, Amadeus: “Non sapevo della presenza di Jovanotti fino a 24 ore fa” (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – “Siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti, sono veramente dispiaciuto”. Lo ha detto amareggiato il conduttore e direttore artistico del 72° Festival di Sanremo, Amadeus, nella conferenza stampa di oggi. Nonostante il grande successo di ascolti, qualche giornalista ha chiesto lumi sulla presenza dell’ultima ora di Jovanotti, che secondo alcuni avrebbe favorito Gianni Morandi. “Io sono uno che si assume sempre le sue responsabilità, anche quando faccio il 42%. Oggi con il 60% di share me la voglio proprio godere. Sono una persona estremamente corretta”. Amadeus, dunque, ha molto da festeggiare e difende le sue scelte: “Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022)– “Siamo qui a fare le pulci alladi, sono veramente dispiaciuto”. Lo ha detto amareggiato il conduttore e direttore artistico del 72° Festival di, nella conferenza stampa di oggi. Nonostante il grande successo di ascolti, qualche giornalista ha chiesto lumi sulladell’ultima ora di, che secondo alcuni avrebbe favorito Gianni Morandi. “Io sono uno che si assume sempre le sue responsabilità, anche quando faccio il 42%. Oggi con il 60% di share me la voglio proprio godere. Sono una persona estremamente corretta”., dunque, ha molto da festeggiare e difende le sue scelte: “Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - januariapiromal : Sanremo 2022, ecco chi sono gli stylist dietro i look più iconici del Festival - Sabri469 : RT @SanremoRai: 'Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor!' L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -