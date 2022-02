(Di sabato 5 febbraio 2022) Torna a parlare Gianluca Vidal, il trustee del trust Rosan in cui è contenuta lae che ha come obiettivo quello di valutare le offerte di acquisto per ilblucerchiato. La società ha bisogno di trovare una nuova proprietà nei prossimi mesi, dopo l’arresto del patron Massimo Ferrero, accusato di bancarotta fraudolenta. «La L'articolo

Advertising

leonzan75 : RT @CalcioFinanza: #Sampdoria, dieci soggetti interessati all'acquisto del club - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sampdoria, dieci soggetti interessati a rilevare il club: Torna a parlare Gianluca Vidal, il t… - CalcioFinanza : #Sampdoria, dieci soggetti interessati all'acquisto del club - TMWSampdoria : Vendita Sampdoria, Vidal: 'Presentati dieci soggetti, due hanno presentato documenti' - strider1982 : RT @rep_genova: Vidal: 'Contatti con dieci soggetti interessati alla Sampdoria' [aggiornamento delle 19:53] -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria dieci

... ecco le sue dichiarazioni Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan, ha fatto il punto sulla cessione della. Le sue parole ai microfoni di Primocanale.SOGGETTI ...Sonoi precedenti, a Marassi, tra le due compagini, con un bilancio di due successi per i ... Cronaca con commento in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA:- SASSUOLO ...«La lista dei soggetti interessati è lunga, ad oggi ci hanno chiamato in dieci. Alcuni sono stati scartati perché ... che resta in ogni caso il grande sogno dei tifosi della Sampdoria dopo la mancata ...Sono settimane particolarmente intense quelle in casa Sampdoria. Il trustee del trust Rosan, Gianluca Vidal, ha infatti fatto il punto sulla cessione del club blucerchiato ai microfoni di Primocanale: ...