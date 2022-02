Salario, i lavori paralizzano il traffico: un’ora per fare un chilometro e i cittadini si trasformano in ‘vigili’ per far passare i soccorsi (Di sabato 5 febbraio 2022) Un intero quartiere ostaggio dei lavori in corso. lavori che non finiscono mai, visto che sono iniziati un anno fa, quando ha ceduto l’asfalto in Largo Somalia. Stiamo parlando del quartiere Salario, zona dove tra marciapiedi e vie transennate e corsie ridotte, riuscire a percorrere tratti di strada a velocità sostenibile è diventata un’utopia. Nuovo Salario: un’ora per fare un chilometro Ed ecco che, per percorrere un solo chilometro, stamattina c’è chi ha impiegato addirittura un’ora, a causa dei lavori urgenti sul ponte di via Salaria. Gli ingorghi erano ovunque, quindi tentare di cambiare percorso era inutile. Automobilisti confusi dai cambiamenti di viabilità dovuti proprio ai lavori, file ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Un intero quartiere ostaggio deiin corso.che non finiscono mai, visto che sono iniziati un anno fa, quando ha ceduto l’asfalto in Largo Somalia. Stiamo parlando del quartiere, zona dove tra marciapiedi e vie transennate e corsie ridotte, riuscire a percorrere tratti di strada a velocità sostenibile è diventata un’utopia. NuovoperunEd ecco che, per percorrere un solo, stamattina c’è chi ha impiegato addirittura, a causa deiurgenti sul ponte di via Salaria. Gli ingorghi erano ovunque, quindi tentare di cambiare percorso era inutile. Automobilisti confusi dai cambiamenti di viabilità dovuti proprio ai, file ...

