Pechino 2022 | singolo maschile slittino in tv oggi | orario e streaming manche 1 e 2

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto pronto per prima e secondadella gara didiai Giochi Olimpici invernali di. L’Italia dovrà fare a meno di Kevin Fischnaller, risultato positivo al Covid. Le speranze azzurre sono dunque riposte tutte su Dominik Fischnaller, cugino e compagno di stanza di Kevin, che nelle prove ha fatto segnare i migliori tempi. Sul budello di Yanqing gareggerà anche il giovane Leon Felderer. Obiettivo ben figurare per potersi poi giocarsi tutte le carte nelle restanti duedi domenica che assegneranno le medaglie. L’appuntamento con la prima run è per le ore 12.10 italiane di venerdì 4 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 13.50 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e ...

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - binz61 : RT @OGiannino: Oggi siglato un bell'asse d'acciaio: Pechino sta con Mosca sull'Ucraina e Mosca con Pechino su Taiwan. Tra sistemi autocrati… - beatricespa8 : RT @OGiannino: Oggi siglato un bell'asse d'acciaio: Pechino sta con Mosca sull'Ucraina e Mosca con Pechino su Taiwan. Tra sistemi autocrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

L'avvertimento, che i gruppi per i diritti umani hanno consigliato agli olimpionici di prendere sul serio, arriva durante un'era di crescenti richieste di giustizia sociale a cui fanno eco gli atleti ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di. Giorno 1, ma in Cina si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno i primi sei titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di curling, ...Mikaela Shiffrin è una delle atlete più attese alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, dove proverà a vincere una medaglia in ognuna delle gare a cui prenderà parte. Certa di esserci in almeno ...Tutto pronto per prima e seconda manche della gara di singolo maschile di slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’Italia dovrà fare a meno di Kevin Fischnaller, risultato positivo al ...