Paolo Cannavaro | “Napoli fortissimo | il mio messaggio a Insigne e Mertens”

(Di sabato 5 febbraio 2022)ex capitano del, ha parlato della squadra di Spalletti soffermandosi anche suex capitano dele oggi allenatore con il fratello Fabio ha parlato della squadra di Spalletti ai microfoni della trasmissione “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Ilquest’anno è partito benissimo, poi è normale che quando ci sono tante assenze insieme diventa difficile: sfido chiunque a fare ciò che ha fatto la squadra da inizio stagione ad oggi. Non sono abituato a dare scusanti a nessuno tuttavia credo che mister Spalletti qualche alibi lo abbia, inutile negarlo. I punti persi contro Sassuolo, Empoli e Spezia pesano, ma ilha l’opportunità di ...

L'ex capitano del Napoli ,, è intervenuto quest'oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni. Ultime notizie Napolisu Napoli, Spalletti, Insigne e Mertens ...5 Arriva in tribuna: in campo c'è suo figlio Adrian con la fascia da capitano. 5 Il Sassuolo ora ha preso le redini della partita, ma il risultato dice 1 - 0 per la Sampdoria. 3 Tiro ...Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché dirigente del Parma di Calisto Tanzi, ai microfoni di radio Marte ha spiegato: “In dieci giorni, sapremo di che pasta è ...29.01 11:14 - COMUNICATO - La SSC Napoli precisa: "Spalletti ha un contratto fino a giugno 2024, non c'è bisogno di confermare chi è già confermato" 28.01 13:07 - KISS KISS - Juan Jesus: "Lotteremo ...