Pagelle Roma-Genoa 0-0 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie A 2021 2022

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ile le nostreconcernenti(0-0), sfida valevole per la ventiquattresima giornata della. Il Grifone ha alzato il proprio muro difficile da scalfire nel corso del primo tempo, non permettendo ai giallorossi di andare in rete e mantenendo lo stesso atteggiamento nel corso della seconda frazione. Capitolini particolarmente propositivi, agli ordini di José Mourinho, ma mai realmente pragmatici sino al termine dei 90? regolamentari. La compagine di, sullo scenario amico dello Stadio Olimpico, ha sfiorato più volte la rete del vantaggio con Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo protagonisti; uomini sotto la guida del tecnico lusitano però mai capaci di sbloccare la delicata sfida. Tra gli ospiti spicca Milan ...

Advertising

sportface2016 : #RomaGenoa 0-0: il tabellino e le nostre pagelle - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Roma-Genoa, il secondo tempo della sfida romana (live) - charliemchouse : Roma-Genoa, il secondo tempo della sfida romana (live) - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #RomaGenoa, le pagelle del primo tempo di - calciomercatoit : #RomaGenoa, le pagelle del primo tempo di -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:Genoa Ledei protagonisti del match trae Genoa, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Zaniolo, Bani, Yeboah FLOP: ...... quindi l'Inter quest'oggi: quello di Tufano è il secondo migliore attacco dopo lae anche ... LEINTER Botis 6 Inoperoso per quasi tutta la prima parte, subisce un gol un po' inaspettato ...Al Tre Fontane la Roma batte per 5 a 2 il Pomigliano. Le giallorosse giocano una buona partita contro un Pomigliano coraggioso che prova a tenere aperta la partita almeno fino ad inizio ripresa. Il ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Roma Genoa Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Genoa, valido per la 24ª giornata del ...