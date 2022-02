Minacce ed estorsioni a titolare e dipendenti bar | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Era solito minacciare ile idi un bar di Torre del Greco (Napoli) con il proposito di farsi consegnare piccolo somme di denaro e consumazioni gratuite. Per questo motivo nel corso della scorsa notte, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco hannoS.G., 28 anni: l’accusa per lui è di estorsione continuata e atti persecutori ai danni dele deidi un bar. Le indagini sono partite a seguito delle denunce presentate dalle vittime, le quali, per un lungo periodo di tempo, avevano subito le vessazioni del giovane ...