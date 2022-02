Marocco, estratto dopo 5 giorni in fondo a un pozzo, il piccolo Rayan non ce l'ha fatta. Le immagini dei soccorsi (Di sabato 5 febbraio 2022) I soccorritori hanno estratto il piccolo Rayan, il bimbo caduto 5 giorni fa in un pozzo in Marocco, ma secondo fonti ufficiali il bambino sarebbe morto. Le operazioni di soccorso sono andate avanti notte e giorno, i soccorrittori hanno scavato un percorso orizzontale a mano per evitare il rischio di crolli. Il dramma ha scatenato un'ondata di empatia e commozione sui social di tutto il mondo, una vicenda che a tutti ha ricordato quella del piccolo Alfredino Rampi, precipitato in un pozzo 40 anni fa Leggi su lastampa (Di sabato 5 febbraio 2022) I soccorritori hannoil, il bimbo caduto 5fa in unin, ma secondo fonti ufficiali il bambino sarebbe morto. Le operazioni di soccorso sono andate avanti notte e giorno, i soccorrittori hanno scavato un percorso orizzontale a mano per evitare il rischio di crolli. Il dramma ha scatenato un'ondata di empatia e commozione sui social di tutto il mondo, una vicenda che a tutti ha ricordato quella delAlfredino Rampi, precipitato in un40 anni fa

Advertising

MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - MediasetTgcom24 : Marocco, il piccolo Rayan estratto dal pozzo - fanpage : Il piccolo Rayan è morto, era rimasto intrappolato per 4 giorni in un pozzo, si era diffusa la notizia che fosse st… - DanieleDiez : RT @MediasetTgcom24: ??Ultima ora: Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta - Franco32656300 : ?????????????? Marocco, Rayan è morto: era stato estratto dopo la caduta nel pozzo Il caso del piccolo Rayan, che in Ital… -