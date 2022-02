Mahmood, malore in camerino all’Ariston (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood ha avuto un malore al Teatro Ariston poco prima di esibirsi con Blanco sulle note de Il Cielo In Una Stanza di Gino Paoli. A rivelarlo è stato il portale Leggo, che ha così scritto: “Mahmood si è sentito male. Infatti il cantante cinque minuti prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha avuto un mancamento. Prontamente soccorso dai sanitari e da un medico presenti dietro le quinte del teatro Ariston, il cantante si è poi ripreso, riuscendo a scendere sul palco per cantare “Il cielo in una stanza” insieme al suo compagno di viaggio”. Il cantante di Soldi il palco con Blanco se lo è letteralmente mangiato, quindi probabilmente in camerino ha avuto solo un attacco di ansia. Spiace per gli altri, ma Mahmood e Blanco hanno azzeccato anche ma cover. Stasera ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022)ha avuto unal Teatro Ariston poco prima di esibirsi con Blanco sulle note de Il Cielo In Una Stanza di Gino Paoli. A rivelarlo è stato il portale Leggo, che ha così scritto: “si è sentito male. Infatti il cantante cinque minuti prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha avuto un mancamento. Prontamente soccorso dai sanitari e da un medico presenti dietro le quinte del teatro Ariston, il cantante si è poi ripreso, riuscendo a scendere sul palco per cantare “Il cielo in una stanza” insieme al suo compagno di viaggio”. Il cantante di Soldi il palco con Blanco se lo è letteralmente mangiato, quindi probabilmente inha avuto solo un attacco di ansia. Spiace per gli altri, mae Blanco hanno azzeccato anche ma cover. Stasera ...

