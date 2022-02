Letizia Moratti | Così ho reso più equa la sanità Il mio nome per il Colle? Un onore

(Di sabato 5 febbraio 2022) stata nominata assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia in pieno caos da pandemia. "Chi me l'ha fatto fare? L'amore per la mia terra. Nella lotta al Covid decisivo l'incarico a ...

stata nominata assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia in pieno caos da pandemia. "Chi me l'ha fatto fare? L'amore per la mia terra. Nella lotta al Covid decisivo l'incarico a ...A confermare un quadro epidemiologico in netto miglioramento è il vicepresidente e assessore al Welfare regionale,. "Più che la fine di una pandemia, si può forse parlare di una ...Durante un Consiglio dei ministri di un governo Berlusconi al ministro Letizia Moratti che chiedeva maggiori finanziamenti per la scuola, Giulio Tremonti, allora potente titolare del Mef, risposte: ...«Amo le donne che vogliono lasciare una traccia concreta nella società e nel tempo in cui vivono. Un esempio? Letizia Moratti. Noi siamo molto vicini a Sanpa, e abbiamo supportato il progetto WeFree ...