L'Alta Moda è Parigi, si dice, ma dai look di alcune star ospiti alle sfilate non si direbbe. È il caso di Kanye West e Julia Fox, Jamie Xie, Laverne Cox e Iris Mittenaere (Di sabato 5 febbraio 2022) Buccia di banana 2022 di Giusi Ferré guarda le foto Niente più delle fashion week porta a riflettere sulla Moda. Chi si riveste perché sceglie uno stile da scudetto vincente e chi si pente andando in cerca di mutamenti costanti. Chi appare sfolgorante e poi scompare nella folla. Sono un esempio? Chissà. Certo osservarle è divertente. Quasi istruttivo se aiuta a pensare “io non mi vestirò mai così, da metallara o da castellana”. Da sinistra, Jamie Xie, Kanye West (mascherato) e Julia Fox, Laverne Cox e Iris ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Buccia di banana 2022 di Giusi Ferré guarda le foto Niente più delle fashion week porta a riflettere sulla. Chi si riveste perché sceglie uno stile da scudetto vincente e chi si pente andando in cerca di mutamenti costanti. Chi appare sfolgorante e poi scompare nella folla. Sono un esempio? Chissà. Certo osservarle è divertente. Quasi istruttivo se aiuta a pensare “io non mi vestirò mai così, da metallara o da castellana”. Da sinistra,Xie, Kanye(mascherato) eFox,Cox e...

kimludcom : New Tumblr post: 'Dolce & Gabbana Alta Moda + Alta Sartoria Spring/Summer 2022...' - MBritanno : #ilunaticiasanremo arduini che eleganza!!potresti sfilare sulle passerelle di alta moda - Empathisme : @lucavsangel Mado stupenda un pezzo di alta moda - bierre7 : @Alessiabrc @8924liom Beh, l'alta moda non ha certo i prezzi di Desigual ???? - FlorinLocoblue : #Sanremo2022 Io capisco che esistono fisici più difficili da vestire, però per che ca?? o vi chiamate sarti di alta moda?!?!?? #yuman -