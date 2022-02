Inter-Milan 1-2, Bennacer: “3 punti importanti per i nostri obiettivi” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Sono 3 punti molto importanti per noi e per i nostri obiettivi. Ora dobbiamo andare avanti e pensare già alla partita di mercoledì di Coppa Italia e alla prossima di campionato”. Queste la parole di Ismael Bennacer al termine Inter-Milan, vinta in rimonta dai rossoneri per 1-2. Ai microfoni di Dazn, il centrocampista algerino ha aggiunto: “Nel primo tempo l’Inter era compatta e non trovavamo spazi. Abbiamo giocato tanto sui terzini, poi abbiamo trovato più spazio nel secondo. Nell’Intervallo ci siamo detti che avremmo dovuto fare di più, perché mancava qualcosa. La corsa di Pioli? Per un derby è normale esultare così”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) “Sono 3moltoper noi e per i. Ora dobbiamo andare avanti e pensare già alla partita di mercoledì di Coppa Italia e alla prossima di campionato”. Queste la parole di Ismaelal termine, vinta in rimonta dai rossoneri per 1-2. Ai microfoni di Dazn, il centrocampista algerino ha aggiunto: “Nel primo tempo l’era compatta e non trovavamo spazi. Abbiamo giocato tanto sui terzini, poi abbiamo trovato più spazio nel secondo. Nell’vallo ci siamo detti che avremmo dovuto fare di più, perché mancava qualcosa. La corsa di Pioli? Per un derby è normale esultare così”. SportFace.

