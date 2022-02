Incubo digitale | il mistero dei green pass che non funzionano

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 febbraio 2022) Entri dal barbiere, allunghi il tuo cellulare per il controllo di rito e scopri che il tuonon è valido. Panico. Vai in crisi, perché ti chiedi dove puoi avere sbagliato. Hai fatto il vaccino, anche la terza dose, l’ultimo tampone era negativo. E quindi perché la app che controlla il tuo codice Qr segnala, in rosso, che non sei in regola? Ma il barbiere in questione, ha notato che di casi simili ce n’è più di uno. Ha detto anche di un cliente che è stato allontanato perché aveva ilnon valido. Poi è tornato subito dopo, in salute ma alquanto arrabbiato, con il codice Qr stampato. E a quel punto si è scoperto che era valido. Sarà la app Immuni che fa scherzi? Non sia mai: tutto quello che è stato coordinato dall’ex commissario Arcuri è andato benissimo. Magari sarà anche la app IO? Chi lo sa. ...