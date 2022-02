Il pronostico di Brunetta | «Mattarella e Draghi avanti insieme oltre il 2023»

Leggi su open.online

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il ministro della Funzione Pubblica Renatosi augura una «squadra vincentein vista del». E apre un dibattito per tornare al sistema proporzionale. Serve – dice in un’intervista a Repubblica – «una grande alleanza riformista tra chi rappresenta i meriti e chi rappresenta i bisogni». Per il ministro bisogna «avere il coraggio di dire basta al ‘bipolarismo bastardo’ opportunista e fonte di instabilità e avviare un dibattito per tornare a un sistema elettorale di tipo proporzionale, serio e corretto verso la governabilità». E questo perché «nelle democrazie mature regolate dal maggioritario, due visioni alternative convergono al centro e isolano le tendenze estremizzanti. In Italia, invece – è la sua analisi – in ragione della sua democrazia ancora non compiuta, il ...