Il Paradiso delle Signore | trama 5 febbraio | la vendetta di Dante

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 5 febbraio 2022)Romagnoli sarà tra i grandi protagonisti dell'episodio de Ildi oggi, sabato 5. L'uomo, di recente, è tornato a Milano apparentemente per mediare con Vittorio Conti circa un affare con gli americani. Il direttore del grande magazzino milanese, nonostante fosse molto prevenuto nei confronti diper aver contribuito a mandare a rotoli il suo matrimonio con Marta, alla fine ha deciso di fare affari con lui. Conti, però, ignora che Romagnoli sia tornato in città solo per vendicarsi di lui e mandarlo in rovina. Ladella soap opera di Rai 1 di oggi, infatti, rivela che l'uomo, istigato da Fiorenza, proverà ad affrettare i tempi per portare finalmente a termine l'affare americano. Il...