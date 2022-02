Il pane fatto in casa più buono della pizza! Prova questo impasto! (Di sabato 5 febbraio 2022) Volete portare in tavola qualcosa di diverso dal solito? Ebbene questo tipo di pane fa al caso vostro. Facile nella preparazione, il suo gusto aromatizzato dalle spezie e la cottura al forno, fanno di questo pane una specie di focaccia insuperabile. Di seguito potrete trovare tutti gli ingredienti che dovete procurarvi e il procedimento che dovete seguire passo passo per realizzare questo piatto. Ingredienti 250 ml di acqua calda 25 ml di olio 5 gr di lievito 5 gr di zucchero 5 gr di sale 450 gr di farina Ingredienti per la salsa 3 spicchi di aglio 50 ml di olio di oliva 20 gr di parmigiano grattugiato 3 gr di sale 20 gr di prezzemolo Procedimento Per prima cosa prendete una terrina di medie dimensioni e metteteci dentro la farina. In un contenitore a parte, mettete l’acqua calda e il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 5 febbraio 2022) Volete portare in tavola qualcosa di diverso dal solito? Ebbenetipo difa al caso vostro. Facile nella preparazione, il suo gusto aromatizzato dalle spezie e la cottura al forno, fanno diuna specie di focaccia insuperabile. Di seguito potrete trovare tutti gli ingredienti che dovete procurarvi e il procedimento che dovete seguire passo passo per realizzarepiatto. Ingredienti 250 ml di acqua calda 25 ml di olio 5 gr di lievito 5 gr di zucchero 5 gr di sale 450 gr di farina Ingredienti per la salsa 3 spicchi di aglio 50 ml di olio di oliva 20 gr di parmigiano grattugiato 3 gr di sale 20 gr di prezzemolo Procedimento Per prima cosa prendete una terrina di medie dimensioni e metteteci dentro la farina. In un contenitore a parte, mettete l’acqua calda e il ...

