“Ghepi sposa l’arte” | l’opera di Alice Padovani ospitata da Ghepi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’aziendaospiterà dall’11 al 16 Febbraio 2022dell’artistarealizzata dalle componenti plastiche dell’azienda CAVRIAGO – Nel 2022 ricorre il 50° Anniversario dis.r.l., azienda di Cavriago (RE) specializzata nello sviluppo dei progetti per lo stampaggio ad iniezione delle materie plastiche. In linea con l’Agenda 2030 per un futuro sostenibile,s.r.l. punta sull’innovazione tecnologica, sulla formazione dei propri collaboratori e su un modello di industrializzazione sostenibile per contribuire al raggiungimento di un’economia circolare della plastica. Una premessa di attenzione ambientale che trova eco nel lavoro di, artista modenese classe 1979, ...