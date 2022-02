GF Vip | È successo sul serio | furore sotto le coperte | “Devi stare attento ai movimenti”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Rivelazione al GF Vip, momenti di intimitàlefra due gieffini: ecco tutti i dettagli della situazione. Gf Vip 6 (screenshot YouTube)Durante il daytime del GF Vip, Alessandro e Delia si sono scambiati una serie di confidenze riguardo il rapporto sentimentale tra il gieffino e la sua fidanzata Sophie. Sarebbe stata proprio Delia a chiedere ad Alessandro alcuni dettagli piccanti circa la loro relazione e Basciano non si è di certo tirato indietro nel rivelarli. “Ma come avete fatto?!”: Delia Duran shoccata, èdavvero Alessandro e Delia si confidano alcuni dettagli privati (screenshot youtube)Nonostante Alessandro abbia litigato con Sophie proprio “a causa” di Delia, il rapporto fra i due sembrerebbe non essere stato in alcun modo intaccato dalla vicenda. Nelle scorse ore, infatti, mentre il gieffino prendeva il ...

Advertising

infoitcultura : Miriana Trevisan sconvolta dalla richiesta di Biagio D’Anelli, cos’è successo nella casa del GF Vip - Heidy_VIP_ : RT @fearlessvhar: pensare che tutto questo è successo pure in una sola edizione capite io amo sanremo - IsaeChia : #GfVip 6, Biagio D’Anelli rivela di aver incontrato Pago e smentisce le voci circolate nelle scorse ore: ecco cosa… - blogtivvu : Cosa è successo tra Gianmaria e Federica dopo il GF Vip? Retroscena e progetti di lavoro - giornalettismo : #Glovo ha subìto un attacco hacker? Molte segnalazioni dalla Spagna, ma anche da Italia e Polonia. Nella home l'im… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip successo

Il bacio - gate del Grande Fratelloci sta sfuggendo di mano e in confronto il FantaSanremo sembra roba per pivelli. Sophie Codegoni ... Quindi a prescindere dal bacio finto, qualcosa è! #...Gf, lo sfogo dell'ex concorrente: cos'èIn passato ha partecipato al Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, oggi vive un 'momento' assai terribile. L'ex protagonista del ...Gf Vip 6, Biagio D’Anelli rivela di aver incontrato Pago e smentisce le voci circolate nelle scorse ore: ecco cosa è successo. (Isa e Chia) Un bene e oltre il bene il rispetto e tanto affetto. Miriana ...Grande Fratello Vip,Alex Belli: "Sì lo ammetto ... varie forme d’amore , puoi amare una donna e poi in maniera diversa di un’altra e così è successo a me. Vorrei essere rispettato e non linciato. Però ...