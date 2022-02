Fiorentina-Lazio, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Lazio, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Partita attesissima al Franchi, visto che da una parte i viola orfani di Vlahovic andato via in malo modo devono far fronte a questa assenza ormai definitiva e ricalibrare il resto del proprio campionato, mentre i biancocelesti devono vincere per restare in scia nella corsa alle posizioni europee. Fiorentina-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventiquattresima giornata di. Partita attesissima al Franchi, visto che da una parte i viola orfani di Vlahovic andato via in malo modo devono far fronte a questa assenza ormai definitiva e ricalibrare il resto del proprio campionato, mentre i biancocelesti devono vincere per restare in scia nella corsa alle posizioni europee.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. SportFace.

