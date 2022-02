Dove vedere Paris Saint Germain-Real Madrid del 15 febbraio 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio Paris Saint Germain e Real Madrid si affronteranno al Parco dei Principi nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa allenati da Mauricio Pochettino affrontano i campioni spagnoli del Real, guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti. Non sarà una partita come tutte le altre per Messi, che prima di approdare a Parigi è stato l’incubo delle Merengues indossando la maglia numero 10 del Barcellona. Non lo sarà nemmeno per il fuoriclasse francese Kylian Mbappè, accostato più volte al Real sia nell’ultima finestra di calciomercato estiva sia a gennaio. Di seguito le informazioni su Dove vedere PSG-Real Madrid del 15 ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Martedì 15si affronteranno al Parco dei Principi nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa allenati da Mauricio Pochettino affrontano i campioni spagnoli del, guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti. Non sarà una partita come tutte le altre per Messi, che prima di approdare a Parigi è stato l’incubo delle Merengues indossando la maglia numero 10 del Barcellona. Non lo sarà nemmeno per il fuoriclasse francese Kylian Mbappè, accostato più volte alsia nell’ultima finestra di calciomercato estiva sia a gennaio. Di seguito le informazioni suPSG-del 15 ...

