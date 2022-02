Cosa significa «startare»? Risponde la Crusca (Di sabato 5 febbraio 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono un approfondimento sull’origine, il significato e l’uso del verbo startare. Risposta Il verbo startare fa parte della lunga lista, in continua espansione, di neoformazioni generate dalla combinazione di termini stranieri, perlopiù anglismi acclimatati nella nostra lingua, con l’aggiunta della desinenza verbale -are, propria della prima coniugazione dei verbi italiani (di tale fenomeno avevamo parlato in questa scheda). Possiamo ipotizzare che il verbo startare derivi dal sostantivo start, propriamente ‘partenza, mossa iniziale’ ? forestierismo presente nella nostra lingua dal 1923 (cfr. GRADIT) e ormai acclimatato ?, con l’aggiunta della desinenza verbale -are. Un’ipotesi diversa, e in questo caso non si tratterebbe di ciò che abbiamo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 5 febbraio 2022) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci chiedono un approfondimento sull’origine, ilto e l’uso del verbo. Risposta Il verbofa parte della lunga lista, in continua espansione, di neoformazioni generate dalla combinazione di termini stranieri, perlopiù anglismi acclimatati nella nostra lingua, con l’aggiunta della desinenza verbale -are, propria della prima coniugazione dei verbi italiani (di tale fenomeno avevamo parlato in questa scheda). Possiamo ipotizzare che il verboderivi dal sostantivo start, propriamente ‘partenza, mossa iniziale’ ? forestierismo presente nella nostra lingua dal 1923 (cfr. GRADIT) e ormai acclimatato ?, con l’aggiunta della desinenza verbale -are. Un’ipotesi diversa, e in questo caso non si tratterebbe di ciò che abbiamo ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - Starmoo97565847 : @darkdreamer90 Ci siamo innamorate letteralmente di lei x questo, perché è come noi, è reale, vera, al gfv l abbiam… - SpinelliIvano : RT @gianluca826: ??Francesco Lollobrigida: 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del… - Urfido : @MagisterZatta @borghi_claudio @GfveGianfra @qualunque14 @Barbara___2105 @LegaSalvini io invece prevedo che finirá… - RitaStefanelli1 : RT @gianluca826: ??Francesco Lollobrigida: 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del… -