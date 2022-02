Conte va da Draghi: gli promette lealtà e lo sonda sul nemico Di Maio. Ma il premier lo stoppa (Di sabato 5 febbraio 2022) Eccoli. Da soli per un’ora a Palazzo Chigi. Sono il premier e il suo predecessore. Mario Draghi riceve Giuseppe Conte. L’uomo che – “niente di personale” – gli ha sbarrato la strada del Quirinale. È la terza volta che si vedono. Il capo del M5s assicura lealtà all’esecutivo (niente opposizione), chiede segnali concreti sul caro bollette e si sente rincuorare, ma anche ripetere che non ci sarà uno scostamento di bilancio. Conte ha solo un problema: il ministro degli Esteri. Draghi, al contrario, ritiene che stia lavorando bene. Giro di chiave: blindato. Conte ha chiesto un incontro a Draghi che lo ha ricevuto “prontamente”. Non si tratta dell’inizio di un tour del premier fra i leader della maggioranza, ma di una risposta a una ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Eccoli. Da soli per un’ora a Palazzo Chigi. Sono ile il suo predecessore. Marioriceve Giuseppe. L’uomo che – “niente di personale” – gli ha sbarrato la strada del Quirinale. È la terza volta che si vedono. Il capo del M5s assicuraall’esecutivo (niente opposizione), chiede segnali concreti sul caro bollette e si sente rincuorare, ma anche ripetere che non ci sarà uno scostamento di bilancio.ha solo un problema: il ministro degli Esteri., al contrario, ritiene che stia lavorando bene. Giro di chiave: blindato.ha chiesto un incontro ache lo ha ricevuto “prontamente”. Non si tratta dell’inizio di un tour delfra i leader della maggioranza, ma di una risposta a una ...

Advertising

ilriformista : L’operazione #Belloni non era affatto un episodio di folklore, #Meloni ha giocato una partita sua con la complicità… - ItaliaViva : Il 3 febbraio 2021 Draghi annunciò di aver accettato l'incarico offerto dal Presidente Mattarella. A distanza di un… - lucianonobili : Grazie al coraggio di @matteorenzi abbiamo sventato i pericoli delle strampalate invenzioni di #Salvini e #Conte e… - orfeo_zamboni : RT @Ussignur_: @eziomauro non ce l'avevi mai detto che sei un nostalgico di Mussolini. Grazie per l'outing. Tra parentesi cmq non so se si… - angiuoniluigi : RT @repubblica: M5S, incontro Draghi-Conte: passi avanti sulla giustizia. Stop alle porte girevoli [di Tommaso Ciriaco] -